Lefevere geeft details over vertrek Kompany: "Vincent wou zelf geld inbrengen. Dat heeft Anderlecht geweigerd"

De wegen van RSC Anderlecht en Vincent Kompany scheidden op het einde van vorig seizoen. We weten al langer dat de invulling van zijn taak aan de basis lag van de wrevel. En dat wordt (eindelijk) bevestigd vanuit de paars-witte Raad van Bestuur.

Vincent Kompany wou de sportieve touwtjes helemaal in handen - als manager naar Engels voorbeeld - maar de bestuurskamer wou de sleutels niet afgeven. Uiteindelijk werd de scheiding ingezet en… kreeg The Prince die functie uiteindelijk bij Burnley FC.

“Ik wil vooreerst benadrukken dat ik het een enorm moedige beslissing heb gevonden van Kompany om terug te keren naar RSC Anderlecht”, aldus Patrick Lefevere in Humo. Ondanks een gebrek aan financiële slagkracht heeft hij geprobeerd om er het maximum uit te halen.”

Er was wrevel in de bestuurskamer. Het ging allemaal niet snel genoeg

Kompany was bovendien op de hoogte van de rode boekhouding. “Hij wist hoe slecht de club er financieel voor stond. Daarop heeft hij zelfs voorgesteld om zelf geld in te brengen. Toen heeft de club beslist om een grens te stellen. Bovendien was er wrevel in de bestuurskamer. Het ging allemaal niet snel genoeg.”