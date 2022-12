Van Bommel moet Ritchie De Laet een duel missen

Ritchie De Laet zal er de volgende wedstrijd van Royal Antwerp FC helaas niet bij zijn.

Ritchie De Laet werd in het duel tegen Westerlo al na twintig minuten op de bon gezwierd. Het was zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

Dat betekent een schorsing voor De Laet. Hij mist daardoor de topper van zaterdag 8 januari tegen AA Gent.

Op woensdag 11 januari mag De Laet dan wel weer spelen in de Croky Cup. In de kwartfinale treft The Great Old dan KRC Genk.