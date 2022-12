Als Chelsea geen nieuwe overeenkomst vindt met N'Golo Kanté dan is een Spaanse grootmacht ermee weg

N'Golo Kanté wordt gezien als één van de beste verdedigende middenvelders ter wereld. Zijn contract bij Chelsea loopt deze zomer af en er zijn een aantal kapers op de loer.

Nieuwe gesprekken over de contractverlenging van de 31-jarige Fransman zijn goed verlopen. Dat meldt The Athletic donderdagmiddag. In september leek het er nog op dat Kanté niet van plan was in te gaan op de aanbieding van Chelsea Vooral de duur van het nieuwe contract - twee jaar plus een optie voor een derde seizoen - was een breekpunt, maar nieuwe gesprekken hebben hun vruchten afgeworpen. Al is er nog geen nieuwe overeenkomst.

Indien er geen nieuwe overeenkomst gevonden wordt dan kan Kanté vanaf 1 januari met andere clubs praten. Eén van de geïnteresseerde clubs is FC Barcelona. Zij zien de verdedigende middenvelder als een belangrijke schakel in hun wederopstanding.