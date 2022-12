Analist duidelijk: "Club Brugge had ontslag beter voor de WK-break doorgevoerd"

De kreet om een nieuwe trainer op Jan Breydel was de voorbije dagen bijzonder groot, maar was er al veel eerder te horen.

Het gelijkspel tegen OH Leuven was de druppel voor het Clubbestuur, maar eigenlijk begon de malaise al veel vroeger. “De motie van wantrouwen was er al na de pijnlijke 1-4 en bekeruitschakeling tegen STVV”, zegt radiocommentator Bert Sterckx op Sporza. “Die was aangekomen als een mokerslag bij Club Brugge.”

De manier waarop de gelijkmaker van OH Leuven er kwam heeft het proces helemaal in gang gezet om op zoek naar een opvolger van Hoefkens te gaan. “Stel dat Club die late gelijkmaker tegen OHL in de competitie niet had geïncasseerd, dan had Carl Hoefkens zichzelf wel nog wat extra tijd gekocht.”

De timing van het ontslag van Hoefkens roept echter vraagtekens op. “Je kan je afvragen of het ontslag niet beter volgde voor de WK-break, zodat de opvolger de tijd kreeg om zich in te werken. Maar toen kwam Club uit die historische reeks in de Champions League, die je niet zomaar kunt wegvegen.”