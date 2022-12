Carl Hoefkens al tiende trainer die ontslagen werd dit seizoen en met de drie zakkers zal het record allicht sneuvelen

Het trainerskerkhof is weer groot in België en het record van dertien ontslagen trainers komt weer dichtbij.

Met Carl Hoefkens werd dit seizoen al de tiende trainer ontslagen in de Jupiler Pro League. Enkel in het seizoen 2017-2018 en in 2020-2021 was het erger. In beide seizoenen werd er toen eind december ook al van tien trainers afscheid genomen. En halfweg dit seizoen is het dus alweer van dat.

Met de drie degradanten dit seizoen sloeg de paniek al na zes speeldagen toen. KV Kortrijk nam al op 29 augustus afscheid van Karim Belhocine en drie weken later was Dominik Thalhammer op 19 september de volgende bij Cercle Brugge. Dan volgde een dramatische week in oktober met vier ontslagen op korte tijd.

Richting record door drie zakkers?

Danny Buijs op 17 oktober bij KV Mechelen, Edward Still op 22 oktober bij Charleroi, Bernd Storck op 23 oktober bij Eupen en Felice Mazzu op 24 oktober bij Anderlecht. Op de laatste dag van oktober, de 31ste, volgden nog twee ontslagen met José Jeunechamps bij Seraing en Yves Vanderhaeghe bij KV Oostende.

Op 14 november was het na twee maanden dan aan Adnan Custovic bij opnieuw KV Kortrijk. Op dit moment zijn het er dus alweer tien trainersontslagen. Maar het is niet ondenkbaar dat het degradatiespook opnieuw opduikt in maart of april bij enkele ploegen in de kelder van het klassement. Net als KV Kortrijk zou bij enkele ploegen dus nog voor de tweede keer afscheid genomen kunnen worden van een trainer.