Club Brugge-icoon Jan Ceulemans over het ontslag van Carl Hoefkens: "Ik denk dat ze de play-offs begonnen te vrezen"

Club Brugge ontsloeg Carl Hoefkens. Jan Ceulemans denkt dat de play-offs er mee te maken zullen hebben. Ook sprak hij zich uit over een mogelijke opvolger.

Carl Hoefkens begon als trainer van Club Brugge goed aan het seizoen. Hij bracht de club naar de 1/8-finales van de Champions League, maar nadien werden de prestaties en resultaten minder. Een ontslag was het gevolg.

"Als in het voetbal een trainer ontslagen wordt, dan is dat meestal omdat de resultaten in een van de competities minder zijn", weet Jan Ceulemans. "Hoefkens deed het goed in de Champions League, maar in de 'kleinere competities' vielen de resultaten wat tegen. Ze staan nu 4e in het klassement, maar ik denk dat ze wat voor de play-offs zijn beginnen vrezen. Daarom denk ik dat het bestuur beslist heeft om Hoefkens te ontslaan. De competitie zal nu het doel zijn en ze zullen met het oog op de play-offs een schokeffect willen creëren."

De spelers treffen ook schuld

Hoefkens werd als de zondebok voor het trainersontslag gezien, aldus Ceulemans. "50 jaar geleden was dat al. Nu is dat nog steeds en over 50 jaar zal dat nog altijd zo zijn. Vallen de resultaten tegen, dan wordt de trainer als de schuldige gezien", ging het Club-icoon verder. "Daarnaast treffen de spelers ook schuld. Ze moeten het beter doen en ze kunnen het ook beter doen."

OPVOLGER VAN HOEFKENS?

Club Brugge gaat op zoek naar een opvolger. "Ik vermoed dat het bestuur wel een lijst met mogelijke trainers zal hebben. Daaruit zullen ze iemand uit kiezen en ze hebben ook een week de tijd om alles op poten te zetten", aldus Ceulemans.

Wie de opvolger van Hoefkens zal worden, weet Ceulemans niet. "Ik kan daar niet meteen een naam op plakken. Ik vermoed dat het wel een buitenlandse trainer zal worden, want momenteel lopen er niet veel vrije Belgische trainers rond. De meesten zitten bij een club", besloot hij.