Een (tweede?) weigering op het rekest: Kasper Hjulmand gaat niet de volgende trainer van Club Brugge worden

Club Brugge is actief op zoek naar een nieuwe trainer en die zoektocht leidt mogelijk tot in het buitenland. Het voert dan ook gesprekken met menig kandidaat-trainer.

Na het ontslag van Carl Hoefkens ligt er wel erg veel werk op de plank voor Club-voorzitter Bart Verhaeghe, die ook in de taskforce zit die een opvolger voor Roberto Martínez moet vinden. Martínez is zelf ook gecontacteerd om bij Club aan de slag te gaan, maar zou geweigerd hebben. Al wil de Spanjaard tot 1 januari daar niet over communiceren.

Volgens Het Laatste Nieuws is Kasper Hjulmand een andere trainer die gepolst is. De Deense bondscoach kon zijn land niet behoeden voor een fiasco op het voorbije WK voetbal, maar leidde zijn team op het vorige EK wel heel knap naar de halve finales. Hjulmand past mogelijk in het profiel dat Club Brugge zoekt, maar zou aangegeven hebben niet geïnteresseerd te zijn.