'Arsenal heeft ex-Beerschotspeler op het oog in plaats van Tielemans'

Arsenal zou al een hele tijd een overeenkomst hebben met Youri Tielemans, maar een overstap zou niet meer voor januari zijn.

Arsenal was bereid om Tielemans deze winter nog over te nemen voor een minimale transfersom, maar Leicester City wil daaraan niet meewerken.

In de Engelse pers is te horen dat Arsenal daarom wil wachten tot volgende zomer. Dan kan Tielemans gratis opgehaald worden bij Leicester. In januari wil Arsenal zich wel versterken en daarom zou het Moises Caicedo, ex-Beerschotspeler, wegplukken bij Brighton & Hove Albion als Tielemans niet meteen lukt.

Ook dat zal niet van een leien dakje lopen, want volgens de Engelse kranten wil Brighton maar liefst 100 miljoen euro voor Caicedo. Zijn marktwaarde ligt op 38 miljoen.