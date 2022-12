Guardiola vol lof over spits Haaland, maar ziet toch nog werkpunten: "Hopelijk kan hij zichzelf blijven verbeteren"

Erling Haaland blijft maar indruk maken bij Manchester City.

Erling Haaland (22) had maar 14 duels nodig in de Premier League om 20 goals te maken, niemand deed het ooit sneller. Zijn coach, Pep Guardiola, is dan ook vol lof over de Noorse spits.

"Als hij records breekt, betekent het dat hij doelpunten maakt voor ons. Het team profiteert van zijn klasse. Vanaf de eerste dag genieten we van hem en dan heb ik het niet alleen over zijn doelpunten. Hopelijk kan hij zichzelf blijven verbeteren, ik heb het gevoel dat hij dit kan. Hij is nog jong en hij heeft de juiste mindset", zei Guardiola op zijn persconferentie voor de match tegen Everton.

Guardiola kwam ook nog even terug op het overlijden van Pelé. "Ik heb hem zelf nooit zien spelen, toen was ik nog niet geboren. Maar mensen zeggen dat hij de beste was. Het is ongelooflijk wat hij heeft gepresteerd. Drie WK's, al die doelpunten… Hij heeft echt iets achtergelaten", zei de Spanjaard nog.