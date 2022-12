Raes lyrisch over Pele: "De Beethoven van het voetbal"

Pele is niet meer. De voetbalwereld is een van de allergrootste spelers ooit kwijt. "Zijn nalatenschap is niet te onderschatten."

Frank Raes zag Pele nog aan het werk. Hij reageerde nu ook op het overlijden van de Braziliaanse superster en schuwt daarbij de superlatieven niet. Veelzijdig "Hij is sowieso een van de allergrootsten aller tijden. Hij kon alles met de bal, eigenlijk. Pelé was een doelpuntenmaker, een aangever en tegelijk ook de architect. Een voorbeeld van hoe je moet voetballen en de meest veelzijdige atleet", aldus Raes bij Sporza. "Hij was de eerste zwarte wereldster die de wereld rondreisde. Mensen zagen hem als een attractie, want hij was een acrobaat die alles kon. Maar hij vervulde daarmee ook een belangrijke rol voor heel wat mensen. Wat voor Beethoven muziek was, was Pelé voor het voetbal."