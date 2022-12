Recordbedrag voor Younited: shirt van Mignolet brengt meeste op, ook schilderij van Frey scoort goed

De kerstactie van de Pro League, waarbij matchworn shirts van alle spelers en zoveel meer geveild werden, leverde een totaalbedrag van 155.000 euro op. Dat is opnieuw een record.

Die mooie som geld gaat naar de projecten van partner Younited Belgium. Het gesigneerde shirt van Simon Mignolet (3.700 euro) bracht het meest op.

“Ondanks barre economisch tijden, bewijst de Belgische voetbalfamilie opnieuw haar grote hart”, klinkt het bij CEO Lorin Parys. “Samen met onze clubs, supporters en partners hebben we opnieuw een recordbedrag ingezameld voor Younited. Daarmee steunen we zo’n 1.000 kwetsbare personen, die dankzij de kracht van voetbal bouwen aan een beter leven en hun plek terugvinden in de maatschappij.”

"Wij zijn de grootste én de warmste sportfamilie van dit land", benadrukt Parys. "Hiermee laten onze fans, clubs en spelers zien dat we tussen kerst en nieuw opnieuw de sociale motor zijn die iedereen samenbrengt om te helpen waar nodig. 155.000 maal dank, aan iedereen die betrokken is bij dit mooie project. Dit geeft extra veel moed om ons voetbal in 2023 nog meer op de kaart te zetten.”

Shirt van Mignolet op kop

De veertiende editie van de kerstactie stelt het record opnieuw scherper van 152.000 euro naar 155.000 euro (+2 procent). Het veilingplatform MatchWornShirt telde een totaal van 4.418 biedingen uit 38 verschillende landen.

Het meest gegeerde shirt was dat van Simon Mignolet. Het shirt van de Club Brugge-doelman ging voor 3.700 euro over de toonbank. In de top 3 krijgt de Rode Duivel het gezelschap van het succesvolle KRC Genk-duo Mike Trésor (2.900 euro) en Paul Onuachu (2.850 euro). Antwerp-verdediger Toby Alderweireld (1.750 euro) en Japans international Ayase Ueda (1.050 euro) van Cercle Brugge vervolledigen de top 5.

De shirts van Club Brugge (14.439 euro) leverden het meest op, gevolgd door die van R. Antwerp FC (14.357 euro) en KRC Genk (14.334 euro). In de Challenger Pro League topt het gesigneerde shirt van medetopschutter Thierno Barry (650 euro) van SK Beveren de lijst, met de shirts van RWDM-talent Zakaria El Ouahdi (600 euro) en ploegmaat Dieumerci Mbokani (400 euro) op twee en drie.

Behalve shirts, zaten er opnieuw heel wat specials en VIP-ervaringen in het veilingaanbod. Het kleurrijke schilderij van Antwerp-spits Michael Frey bracht 2.500 euro op. De VIP-tickets voor de Gouden Schoen en de Pro League Awards, het gesigneerde shirt van Thibaut Courtois en de Rode Duivels, de dagen in het spoor van commentatoren Peter Vandenbempt en Christine Schréder en de Sorare-kaarten behoorden tot de bestsellers.