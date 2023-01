Marc Degryse had een andere keuze verwacht van Club Brugge dan Scott Parker: "Opnieuw meer een trainer voor de korte termijn"

De aanstelling van Scott Parker als vervanger van Carl Hoefkens blijft vragen oproepen.

Doordat er bij Club Brugge de laatste tijd al zo veel trainers zijn gepasseerd dacht Marc Degryse dat blauwzwart voor een ander soort coach zou kiezen. "Ik vond dat Club gezien het parcours met drie trainers in het voorbije anderhalf jaar nood had aan een coach op lange termijn", zegt hij bij HLN.

"Parker lijkt me opnieuw meer een trainer voor de korte termijn", zegt hij nog. Degryse denkt dat als Club Brugge nu niet tweede eindigt in de competitie, het ook weer afgelopen is met Parker. En als Club dan wel succesvol zou zijn, met bijvoorbeeld een kwalificatie voor de kwartfinale in de Champions League, dat Parker dan weer zal denken aan een terugkeer naar de Premier League.

"Daarom denk ik niet dat Parker drie of vier jaar trainer bij Club zal zijn", stelt Degryse. De eerste opdracht van Parker is meteen een zware. Want op 8 januari gaat Club Brugge namelijk op bezoek bij leider Racing Genk.