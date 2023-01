Kritiek in 'Operatie Propere Handen': "Immense bom gaat afgaan met een sisser" en "Waarschijnlijk kopen ze het nog af met geld van de club ook"

In 'Operatie Propere Handen' komen steeds minder mensen uiteindelijk voor de rechter. Opnieuw hebben heel wat mensen hun proces afgekocht.

Liefst 56 mensen werden door het federale parket doorverwezen naar de strafrechter, maar ondertussen werden er al wat minnelijke schikkingen getroffen.

Sisser

Keeperstrainer Erwin Lemmens van de Rode Duivels, Bart Verhaeghe en manager Vincent Mannaert van Club Brugge, Michel Louwagie van AA Gent, Matthias Leterme van KV Kortrijk, Herbert Houben, Patrick Janssens, Herman Nijs en Filip Aerden (ex-Genk) en oud-bestuurslid Paul Van der Schueren van OH Leuven troffen een minnelijke schikking.

Jean-Marie Dedecker is erg kritisch over de zaak: "Die immense bom gaat afgaan met een sisser", klinkt het in Het Nieuwsblad. "En waarschijnlijk kopen ze de straf nog af met geld van de club ook."