'Deze Engelse topclub kreeg Trossard aangeboden, maar... weigert Rode Duivel'

Leandro Trossard spreekt het dan wel niet uit, maar de Rode Duivel wil zijn uitstekende prestaties verzilveren met een transfer naar een topclub. Meer zelfs: zijn management is actief op zoek naar een nieuwe club.

Het contract van Leandro Trossard loopt op het einde van het seizoen af. Brighton & Hove Albion heeft een optie om de overeenkomst éénzijdig met één seizoen te verlengen - The Eagles gaan dat ook doen - maar de club wil meewerken aan een transfer om nog iets te verdienen aan de aanvaller.

Volgens de Engelse media is de zoektocht naar een nieuwe club volop bezig. Graham Potter wil Trossard naar Chelsea FC halen, maar ondertussen is de Rode Duivel ook aangeboden bij Liverpool FC. The Reds weigerden echter en hebben met Cody Gakpo van PSV ondertussen al een alternatief naar Anfield gehaald.

Newcastle als laatste optie?

Ondertussen blijft ook Newcastle United concreet voor Trossard. De voormalige aanvoerder van KRC Genk kijkt echter de kat nog even uit de boom. The Magpies zijn sinds de overname dan wel de rijkste club van het land - en misschien wel ineens ter wereld - maar de sportieve prestaties moeten uiteraard ook volgen.