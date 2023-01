Martinez weet ondertussen vanwaar het lek bij de Rode Duivels kwam: "De spelers wisten dat op dat moment zelfs nog niet"

Roberto Martinez kreeg in Qatar niet het afscheid waar hij op had gehoopt als bondscoach van de Rode Duivels. Zo werden er plots weetjes uit de kleedkamer naar de buitenwereld gelekt. Al weet de Spanjaard wél waar de mol zat.

“Het eerste lek van het WK ging over één speler die in de basis zou staan tegen Canada”, doet Roberto Martinez de zaken nog een keertje uit de doeken in Het Laatste Nieuws. “Dat was heel vreemd. De spelers kenden de startelf op dat moment zelfs nog niet. Niemand van hen kon dat dus lekken.”

De Spanjaard wist dan ook meteen hoe laat het was. “We hadden een brede groep mensen verzameld rond het team. Door extra volk mee te nemen wou ik alles verbeteren ten opzichte van vier jaar geleden. Maar ik zag al snel in dat we sommige zaken in kleine groep moesten bespreken.”