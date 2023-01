Discussie laait op over situatie Chelsea nu de doelpunten uitblijven: "Romelu Lukaku wilde er niet zijn"

Romelu Lukaku ruilde het blauwe shirt van Chelsea dit seizoen in voor het blauw-zwarte van Inter. Ondertussen draait het bij de ploeg waar hij nog eigendom van is niet lekker.

Chelsea heeft Lukaku aan Inter uitgeleend, maar zit nu zelf met een gebrek aan scorend vermogen. Na het puntenverlies tegen Nottingham staat het negende, op zeven punten van de Champions League-plaatsen. Met een dubbele ontmoeting met Man City op het programma (in de competitie en de FA Cup) ziet het er niet zo rooskleurig uit.

Jamie Redknapp nam de positie van nummer 9 - en dus Abaumeyang - in het vizier bij SkySports. Jimmy Floyd Hasselbaink ziet een breder probleem. "Het ligt niet enkel aan de spitsen. Hoeveel doelpunten hebben de middenvelders al gemaakt? Iemand moet in de rug van de defensie van de tegenstander kruipen. Iemand moet de loopbeweging zonder bal maken."

"Niets zou anders zijn als Werner en Lukaku er nog waren", stelt de Nederlandse ex-speler van Chelsea. "Lukaku was een speler die er niet wilde zijn en er nog altijd niet wilt zijn. Werner was bang van de bal wanneer die in de box kwam, dus met hem erbij gaan ze ook niet beter af zijn."