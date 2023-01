Rondje in de Premier League: Arsenal en Newcastle vergeten te scoren, Trossard ziet hoe Everton geen partij is voor Brighton

De Europese competities razen inmiddels door de kalender alsof er nooit een WK in Qatar is geweest. Vanavond stonden er enkele affiches in de Premier League op het menu. Een overzicht.

Everton FC 1 - 4 Brighton & Hove Albion The Seagulls hadden vanavond geen enkele partij aan Everton FC. Het werd 1-4 op Goodison Park. Amadou Onana was geschorst, terwijl Leandro Trossard negentig minuten op de bank bleef. Brighton & Hove Albion nadert tot op amper drie punten van de Europese plaatsen. Arsenal FC 0 - 0 Newcastle United The Gunners en The Magpies maakten er een genietbare topper van, maar beide teams vergaten te scoren. Arsenal FC blijft autoritair aan de leiding in de Premier League, terwijl Newcaste United bevestigt in de strijd om de Champions League-plaatsen. Hallo, Cristiano Ronaldo? © photonews 03/01/2023 20:45 Arsenal - Newcastle United 0-0 03/01/2023 20:45 Everton - Brighton 1-4 03/01/2023 20:45 Leicester City - Fulham 0-1 03/01/2023 21:00 Manchester United - Bournemouth 3-0