AC Milan-coach Stefano Pioli wil na moeilijke periode De Ketelaere zien groeien: "Ik verwacht ook verbeteringen"

Charles De Ketelaere moet zich stilaan gaan bewijzen in Milaan.

Charles De Ketelaere (21) maakte afgelopen zomer de overstap van Club Brugge naar AC Milan. Die had heel wat voeten in de aarde waardoor hij pas begin augustus kon aansluiten bij zijn nieuwe ploeg.

In 18 wedstrijden gaf De Ketelare slechts één assist en kon hij nog niet scoren. "Charles had het moeilijk om zich door te zetten, omdat hij door de transfer geen goede voorbereiding heeft gehad met ons", zei AC Milan-coach Pioli op een persconferentie.

Het is dus stilaan van moeten voor De Ketelaere, die door wat blessures in de ploeg misschien weer zijn kans krijgt in de basis. Pioli verwacht dat De Ketelaere de aanpassing stilaan verteerd heeft. "Hij begon goed, daarna kreeg hij het fysiek moeilijk. Maar nu zie ik hem groeien en ik verwacht ook verbeteringen."