📷 OFFICIEEL Cercle Brugge trekt Jamaicaanse international aan

De 18-jarige Jamaicaanse international Tarick Ximines tekent een contract van 2,5 seizoenen bij Cercle Brugge.

Ximines, een rechtsachter, zal uitkomen voor Jong Cercle en dat van zodra alle administratieve zaken zijn afgerond.

Tarick Ximines was in het verleden actief voor de Jamaicaanse teams Harbour View FC en Mount Pleasant. Als A-international van Jamaica maalte hij vorig jaar nog z’n debuut tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Canada en Honduras.

Nieuw is Cercle niet voor Tarick Ximines. Vorig seizoen was hij in Brugge al enkele weken op proef. Nu volgt er dus een definitieve transfer voor 2,5 jaar, met optie op een bijkomend seizoen. Tijdens de tweede seizoenshelft zal Ximines aantreden voor Jong Cercle.