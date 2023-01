Club Brugge plant afscheid voor Ruud Vormer in

Deze week raakte bekend dat Ruud Vormer in de laatste maanden van zijn contract bij Club Brugge uitgeleend wordt aan Zulte Waregem.

Blauwzwart plant een afscheid voor Ruud Vormer. Hij zal de aftrap geven voor de wedstrijd tussen Club Brugge en RSC Anderlecht op 15 januari.

“Clublegende Ruud Vormer, die de overstap maakte naar Zulte Waregem, zal de aftrap geven voor een kolkend stadion waarin ook het bezoekersvak wordt gevuld met Clubsupporters”, klinkt het op de website van Club Brugge.

“Na 356 wedstrijden in het shirt van Blauw-Zwart, trekt onze ex-kapitein naar Essevee. Omdat Ruud Vormer mee het gezicht was van één van de succesvolste periodes in de Brugse geschiedenis, wil Club hem ook een waardig afscheid geven in een tot op de nok gevuld Jan Breydel.”

“En neem 'een tot op de nok gevuld Jan Breydel' maar letterlijk. Aangezien RSCA deze wedstrijd zonder fans moet afwerken, voorziet Club ook extra plaatsen voor onze fans in het bezoekersvak aan verminderde prijs.”

“Fans die in het bezit zijn van een Club ID, kunnen vanaf vandaag die plaatsen innemen. De zichtbaarheid in het bezoekersvak is op bepaalde plaatsen lichtjes verminderd door een veiligheidsnet, waardoor tickets slechts 15 euro kosten.”