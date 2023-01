Hazard-fan die tegen hem speelde met vierdeklasser: "Het was alsof het hem allemaal niets kon schelen"

Real Madrid speelde deze week bij Cacereno voor de Copa del Rey. Het werd een zuinige 0-1-overwinning.

Een veredeld B-elftal stelde Carlo Ancelotti op voor de bekermatch, met ex-Rode Duivel Eden Hazard in de basis. Hij speelde 68 minuten haast onzichtbaar mee.

Bij Cacereno ook Carmelo Merenciano. Hij is grote fan van Eden Hazard, maar was duidelijk ontgoocheld in zijn idool waarmee hij achteraf toch van truitje wisselde.

“Ik hou van hem en het soort voetbal dat hij wil brengen, maar ik weet het niet meer, hoor. Zoals hij gisteren voor de dag kwam, had ik hem als tegenstander helemaal niet verwacht. Het was alsof het hem allemaal niets kon schelen”, zei Merenciano bij El Chiringuito.

“Hij liep anoniem op het veld rond. Hij vroeg de bal niet, wandelde veel en liep maar heel weinig. In mijn ogen heeft Hazard het talent om tot de beste spelers ter wereld te behoren, maar mist hij de mentaliteit om dat ook te doen.”