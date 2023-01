Speelkansen van Cristiano Ronaldo krijgen helpende hand van... Manchester United

Door een te groot aantal buitenlanders kan Cristiano Ronaldo voorlopig nog niet spelen voor Al-Nassr.

Deze week raakte bekend dat het debuut van Cristiano Ronaldo in Saoedi-Arabië nog even moet wachten, omdat Al-Nassr een buitenlander te veel heeft.

Daardoor kan de Portugees nog niet ingeschreven worden. Er moet eerst een buitenlandse speler vertrekken vooraleer het zover is. Al-Nassr had gehoopt dat Oezbeekse middenvelder Jalaluddin Masharipov al vertrokken zou zijn, maar die deal is nog niet rond.

Ronaldo zou nu een helpende hand krijgen van zijn ex-ploeg Manchester United. Zij zouden de Kameroense spits Vincent Aboubakar voor de rest van het seizoen willen huren, waardoor Ronaldo ingeschreven kan worden.