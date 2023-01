Spelers van ASV Geel moeten 25% inleveren: "Door de energieprijzen"

De staf en spelers van ASV Geel in derde amateur moeten 25 procent van hun loon inleveren. De club heeft daar een goede reden voor.

Dinsdag werden de spelers van ASV Geel op de hoogte gebracht dat ze vanaf deze maand 25 procent moeten inleveren, zo schrijft Gazet van Antwerpen.

“We hadden voor het seizoen ons budget opgemaakt, met energieprijzen als onbekende. Die prijzen zijn ondertussen ook vier, vijfmaal omhoog gegaan. We moesten dus wel ingrijpen. Heel eerlijk? Ik denk dat binnenkort elke club dit gaat moeten doen, willen ze gezond blijven”, zegt voorzitter Benny Hoebregs.

De promovendus staat vierde in zijn reeks, iets waar ze sportief trots op mogen zijn. “Als we deze situatie hadden laten aanslepen, zouden we over een paar maanden misschien 35% of 50% moeten terugvorderen om financieel gezond te blijven. We wilden koste wat het kost het scenario van enkele jaren geleden vermijden.”