'Sterkste nationale team tot dusver dat aan hem gelinkt wordt: Roberto Martínez één van de kandidaten bij Portugal'

Het blijft voorlopig koffiedik kijken waar de toekomst van Roberto Martínez ligt. Die zou ook in Portugal kunnen liggen.

Met de uitschakeling in de groepsfase van het WK 2024 is een einde gekomen aan de termijn van Roberto Martínez als bondscoach van de Rode Duivels. Welk avontuur volgt er nu voor de Spanjaard? Martínez werd al aan enkele nationale teams gelinkt, Polen in het bijzonder. Zijn ex-club Everton zou dan weer aan een mogelijke terugkeer denken.

Mogelijke opvolger Fernando Santos

Volgens The Telegraph is Martínez ook in de running om de nieuwe bondscoach van Portugal te worden. Dat is dan de sterkste nationale ploeg tot dusver dat na het WK in verband met Martínez wordt gebracht. Bij de Portugezen werd Fernando Santos ontslagen na het verlies in de kwartfinales tegen Marokko.

Indien de mogelijkheid concreet zou worden om in Portugal aan de slag te gaan, dient Martínez dan te beslissen of hij een rol als bondscoach verderzet of er toch de voorkeur aan geeft om weer clubtrainer te worden.