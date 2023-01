🎥 Weeral een derby tegen zijn ex-club voor Siebe Van Der Heyden: "De vlag die hier wappert, zal altijd geel en blauw zijn"

Voor Siebe Van Der Heyden is de Brusselse derby altijd iets speciaals. Het wordt de derde keer dat hij terugkeert naar Anderlecht, waar hij nooit in de A-ploeg stond, maar wel heel zijn opleiding kreeg. Union maakte er een pakkend filmpje over.

Van Der Heyden laat ook geen twijfel bestaan over voor welke club zijn hart het snelst slaat. "Orchestmeester van een steeds luider roepend legioen. De kleuren die hier altijd zullen wapperen zijn geel en blauw", zegt hij voor zijn huis in het Brusselse. "De A je suis passé à SG, avec l’Union sous et sur ma peau." 💛💙



- @SiebeHeyden, orkestmeester van een steeds zingend legioen en klaar voor de derby#deBXLlafierté pic.twitter.com/73p4OHQQfj — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 7, 2023





Volg Anderlecht - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (08/01).