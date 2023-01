OFFICIEEL: Belangrijke transferdag bij Chelsea: na aanvaller Fofana heeft ook Braziliaanse tiener getekend

Het is een belangrijke transferdag geweest voor Chelsea, zeker met het oog op de toekomst. Fofana (22) en Santos (18) zijn immers beiden jonge aanwinsten.

Eerst had Chelsea de komst van Wesley Fofana aangekondigd en inmiddels is ook de transfer van Andrey Santos afgerond. De 18-jarige middenvelder maakt de oversteek naar Europa vanuit Zuid-Amerika. De Braziliaan hielp vorig seizoen Vasco da Gama aan promotie naar de hoogste voetbalafdeling in zijn thuisland.

Op zijn zeventiende maakte Santos zijn debuut in het eerste elftal en het voorbije jaar was hij al een titularis bij de club waar het voor hem allemaal begon. Nu verhuist de jeugdinternational dus naar Londen om daar aan zijn Europese avontuur te beginnen.

A Blue Brazilian: Andrey Santos signs! 🇧🇷 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 7, 2023

Chelsea heeft niet bekendgemaakt tot wanneer het contract van de Braziliaanse youngster loopt. "De spelers in de Premier League zijn zo goed. Dit is een heel grote kans voor mij", zegt Santos zelf op de officiële webstek van zijn nieuwe ploeg.