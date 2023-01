Anderlecht wil Van Crombrugge verkopen: doelman weegt te zwaar op loonbudget (en dat heeft ook gevolgen voor anderen)

Anderlecht en Hendrik Van Crombrugge, het verhaal lijkt geschreven. Voor de match tegen Union SG koos coach Brian Riemer voor Bart Verbruggen in doel. Een keuze voor de toekomst, zo blijkt. Want Van Crombrugge mag vertrekken.

Van Crombrugge mag deze winter vertrekken bij een goed bod. Anderlecht moet besparen op de loonlast, die zo'n 57 miljoen bedraagt en dus nog gestegen is ten opzichte van het jaar ervoor. Eigenaar Marc Coucke heeft zich daar ook al over beklaagd. Dat zou ook betekenen dat Refaelov en Trebel hun contract niet meer verlengd zal worden.

Van Crombrugge speelde tot nu toe altijd als hij fit was en men is tevreden over hem als kapitein. Maar hij weegt te zwaar op het budget. Verbruggen was ook ongeduldig en Anderlecht wil het grote talent liever niet kwijtspelen volgende zomer.

“We hebben hier een sterke ploeg met veel goede spelers. In de laatste match speelde Bart goed", aldus Brian Riemer voor de match. "Ik kijk ernaar uit om hem weer bezig te zien vanavond. Hendrik is een ongelooflijke persoon en kapitein van deze club, hij representeert de waarden van Anderlecht heel goed. Maar dit wil niet zeggen dat Hendrik niet meer zal spelen. Vandaag speelt Bart en Hendrik steunt de ploeg.”