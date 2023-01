Deinze te sterk voor SK Beveren in oefenpartij

In de Challenger Pro League is het nog even wachten op competitievoetbal dus bereiden ze ploegen zich voor op stage. Beveren en Deinze kwamen elkaar tegen in Spanje en kozen ervoor om ineens een oefenwedstrijd in te lassen.

Nieuwkomer Filipovic kreeg meteen een basisplaats bij Beveren. Louis Verstraete mocht sinds lang nog eens minuten maken nadat hij sukkelde met een rugblessure. Na amper 10 minuten kwam Deinze al op voorsprong via Staelens en 1-0 was tevens de russtand. Na slecht onzetten van Belhadj verschalkte die zijn eigen doelman en stond het snel 2-0. Amper 2 minuten later kon Beveren tegenscoren via Edmundsson, maar in de 82ste minuut kon Beveren nog tegenscoren, maar dit was te laat om het tij nog te keren. Deinze won zo met 3-1 van reeksgenoot Beveren.