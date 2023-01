Jonas De Roeck weet dat Westerlo het moeilijk had tegen Cercle Brugge: "Mooi om te zien dat we al knokkend ook een wedstrijd kunnen winnen"

Westerlo won met het kleinste verschil tegen Cercle Brugge.

Westerlo blijft in zijn laatste vier matchen en pakt zo 8 op 12. Het staat zo steeds steviger in de top acht voor de Europe play-off. Echt veel uitgespeelde kansen had Westerlo niet, maar het won toch.

Ook Westerlo-trainer Jonas De Roeck zag dat zijn ploeg het moeilijk had met het creëren van kansen. "Het was niet onze beste match van dit seizoen. We weten dat Cercle hoog druk zet en daar hebben we het soms moeilijk mee gehad", zegt De Roeck bij Sporza.

Toch kan De Roeck achteraf tevreden zijn. "Het is mooi om te zien dat we al knokkend ook een wedstrijd kunnen winnen. We zijn steeds geconcentreerd gebleven en hebben goed verdedigd."