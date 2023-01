Frans recordinternational en wereldkampioen van 2018 kondigt afscheid aan bij nationale ploeg

Het lijkt wel afscheidsberichten te regenen maandagavond.

Eerder berichtte Gareth Bale al dat hij zou stoppen met voetballen. Nu is er een andere internationale topspeler die ermee ophoudt, zij het enkel bij de nationale ploeg. Via L'Equipe laat doelman Hugo Lloris weten dat hij het voor bekeken houdt bij Les Bleus.

Hugo Lloris is al enkele jaren vaste waarde onder de lat bij Frankrijk. In 2018 werden de troepen van Didier Deschamps wereldkampioen met Lloris in doel en ook op het afgelopen WK was hij de onbetwistbare nummer 1 tussen de palen toen Frankrijk de finale verloor van Argentinië na strafschoppen.

Op het afgelopen WK veroverde Lloris zijn 145e cap bij Frankrijk wat ervoor zorgde dat hij recordinternational is bij Les Bleus. Op tweede kerstdag werd Lloris 36.

Op clubniveau blijft de doelman wel doorgaan in Engeland bij Tottenham Hotspur.