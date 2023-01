Goalie valt op: Leipzig bekijkt optie om Genk-doelman al vroeger op te pikken

Na een wat lastige start heeft Maarten Vandevoordt zich helemaal ontpopt tot sterkhouder bij Racing Genk. Over een mogelijke transfer moet hij zich geen zorgen maken want zijn toekomst ligt al vast. Maar misschien komt die er wel sneller aan dan verwacht.

Racing Genk en RB Leipzig waren namelijk al een jaar geleden een transfer overeengekomen voor Maarten Vandevoordt. Die transfer zou echter pas plaatsvinden in de zomer van 2024. Zo kon Vandevoordt zich verder blijven ontwikkelen tussen de palen van Racing Genk en moest hij niet wachten op zijn kans op de bank in Duitsland.

Maar volgens verschillende Duitse bronnen bekijkt RB Leipzig de mogelijkheid om Vandevoordt deze zomer al aan te trekken. Door een kruisbandblessure van doelman Gulacsi is Leipzig namelijk op zoek naar een doelman. De 32-jarige Hongaar heeft tot op de koop toe nog een bacteriële infectie in zijn knie waardoor hij wel even buiten strijd is. En wanneer hij terugkomt, zal hij voor een lange revalidatie staan.

"De clubs zijn bij de transfer overeengekomen dat hij al in 2023 kan komen", klinkt het bij sportief directeur Max Eberl en zo mag Genk zich misschien wel klaarmaken voor een vroegtijdig vertrek van Vandevoordt.