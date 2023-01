'Diego Simeone verlaat op het einde van het seizoen Atletico Madrid'

Diego Simeone zou op het einde van het seizoen Atletico Madrid verlaten. Hij staat al bijna 12 jaar aan het roer van de Spaanse club.

Sinds eind 2011 is Diego Simeone al trainer van Atletico Madrid. Hij leidde de club opnieuw naar prijzen. Zo werd Atletico 2 keer landskampioen, won het 2 keer de Copa del Rey en won het 2 keer de Europa League. Ook haalde Simeone 2 keer de finale van de Champions League.

Zijn aanpak was duidelijk: een stevig defensief blok met heel wat passie en inzet. Dat werd gekoppeld aan efficiëntie voor doel. Zelf stond Simeone altijd energiek langs de zijlijn te coachen. Zijn aanpak werkte, getuige de successen die hij met Atletico behaalde.

Maar aan dat mooie liedje zou er een einde komen. De laatste seizoenen was het al wat minder en dit seizoen verloopt ook niet perfect. Ze staan 5e in La Liga en ze werden in de Champions League al in de groepsfase uitgeschakeld. Volgens El Chiringuito zou Simeone aan het einde van het seizoen de club verlaten.