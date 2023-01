Italiaanse krant is hard voor Charles De Ketelaere: "De meest teleurstellende aanwinst voor AC Milan"

Charles De Ketelaere zit al enkele maanden bij AC Milan, maar een geslaagd succes konden we het nog niet noemen. La Gazzetta dello Sport heeft zich nog eens negatief uitgelaten over de jonge Belg.

"Van de voorbije zomermercato is Charles De Ketelaere onvermijdelijk de meest teleurstellende aanwinst voor AC Milan", aldus La Gazzetta dello Sport. "Nochtans begon hij goed. Enkel een doelpunt bij zijn debuut ontbrak, maar geleidelijk aan zakte hij mentaal weg."

"In het nieuwe jaar leek hij in de 1e match tegen Salernitana goed op weg. Hij viel in en had 2 doelpogingen", ging de Italiaanse krant verder. "Maar in de wedstrijd daarna kreeg hij maar 5 minuten en kwamen de problemen weer aan de oppervlakte."

Ook zijn er een aantal oorzaken: "Vooral zijn lichaamstaal is zorgelijk: hij is mentaal kwetsbaar, allesbehalve een aanjager en in heel wat wedstrijden laat hij het na om de bal op te eisen. In het begin gaf trainer Pioli hem nog vertrouwen, maar de laatste wedstrijden is hij invaller en zijn laatste basisplaats dateert al van begin oktober. De club had ongetwijfeld meer van hem verwacht."