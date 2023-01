Ivan De Witte hekelt arbitrage na nieuw lastig weekend: "Er is een manco, aan de top loopt het echt niet goed"

Ook dit weekend liet de arbitrage in België opnieuw van zich spreken. En dat stuit ook Ivan De Witte van KAA Gent tegen de borst.

Er was opnieuw heel wat te doen over de arbitrage in de Belgische competitie afgelopen weekend. En dat had zo zijn gevolgen.

Aan de top

Ivan De Witte wil een overleg tussen de voetbalbond en de Pro League. "De afgelopen speeldag was het bewijs dat er een manco is in de arbitrage. Er moet echt gewerkt worden aan de consistentie", was hij scherp in De Tribune.

"Ik denk dat we het recht hebben om een goeie service te krijgen van de bond. Wat dit weekend gebeurd is, is onaanvaardbaar. We hebben goeie jonge scheidsrechters, maar aan de top loopt het echt niet goed."