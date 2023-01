Pech blijft maar duren voor Romelu Lukaku: Big Rom opnieuw aan de kant

Rode Duivel Romelu Lukaku zit bij Inter Milan opnieuw aan de kant na de weinig imposante prestatie tegen Monza.

Inter, met Lukaku als invaller, speelde 2-2 gelijk tegen Monza. De Rode Duivel kreeg bakken kritiek over zich heen, maar zit nu weer geblesseerd aan de kant.

Lukaku is daardoor out voor de achtste finale van de Italiaanse beker. Inter treft vanavond Parma. Lukaku heeft last van een ontsteking aan de kniepees.

De blessure lijkt niet zo ernstig te zijn, maar hij traint voorlopig niet mee. Het is uitkijken of hij volgend weekend kan spelen tegen Verona.