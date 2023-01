Didier Lamkel Zé heeft een nieuwe ploeg beet

De kogel is door de kerk. Didier Lamkel Zé is weg bij KV Kortrijk.

Didier Lamkel Zé heeft zijn krabbel gezet bij Wydad Casablanca. Hij wordt gehuurd van KV Kortrijk, met aankoopoptie en overname van volledige loon. Dat bericht Het Nieuwsblad.

De aankoopoptie bedraagt 850.000 euro. Als de Marokkaanse ploeg die som deze zomer betaalt, dan is de Kameroener hun eigendom. Voor KV Kortrijk zou de totale deal min of meer een nuloperatie worden. Het is voor Lamkel Zé zijn zesde club in anderhalf jaar tijd.

De deal hing al enkele dagen in de lucht. Enkele uren geleden postte de Kameroener al enkele filmpjes uit Casablanca op zijn Instagramstories.