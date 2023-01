OFFICIEEL: OH Leuven stuurt Raphael Holzhauser op huurbasis naar Duitse derde klasse

De Oostenrijker kon bij OHL nooit echt overtuigen.

OH Leuven haalde Raphael Holzhauser (29) als vervanger van Xavier Mercier, die naar het Hongaarse Ferencváros trok. Maar de Oostenrijker kon nooit echt overtuigen en OHL wou dan ook af van Holzhauser.

In 15 wedstrijden dit seizoen scoorde Holzhauser één keer en gaf hij vier assists, zijn laatste nog vorig weekend tegen KV Kortrijk, waar de Oostenrijker ook de hele match speelde. Het zal voorlopig ook zijn laatste zijn.

Want Holzhauser trekt voor de rest van het seizoen naar TSV 1860 München in de Duitse derde klasse. Bij OH Leuven heeft Holzhauser nog een contract tot midden 2024.