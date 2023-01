Kapitaalsinjectie ook thema bij KVM-spelers: "Benieuwd wie er bij gaat komen, ze waren al over paar profielen bezig"

De kapitaalsinjectie bij KVM moest uiteraard in de bestuurskamer geregeld worden. Ook bij de spelers is het evenwel een thema waar wel de nodige aandacht wordt aan gegeven.

"Er is veel over gezegd en over geschreven, misschien ook wat overdreven", oppert Rob Schoofs. De aanvoerder was na de vorige competitiematch nochtans zelf ook scherp. "Ik had in eerste instantie gezegd dat we naar onszelf moeten kijken, maar ik had ook gezegd dat we krap zitten. Het klopt nog altijd dat er wel wat mag bijkomen om te blijven strijden."

Inmiddels is er dus dat princiepsakkoord rond de kapitaalverhoging. "We wisten dat het ging gebeuren. Dat is goed voor de club. Nu kunnen we ook vooruitkijken en misschien wat versterkingen halen", aldus Geoffry Hairemans. "Dat is altijd interessant natuurlijk. De kern is niet al te groot, we hebben met veel blessures te maken. Extra spelers zijn altijd welkom, zeker spelers die een meerwaarde kunnen betekenen."

© photonews

Dat moet nu wel in orde komen. "Er zal nu wel hard gewerkt worden om potentiële nieuwe spelers binnen te halen. Er waren al enkele profielen waar ze over bezig waren en hopelijk kan dat nu afgerond worden. Met die extra twee matchen gaan we zeker iedereen kunnen gebruiken. Ik ben benieuwd wie er bij gaat komen."

Als dan ook de sportieve resultaten de goede kant op gaan, moet er een meer onrustige periode aanbreken bij Malinwa. "Dat de extrasportieve perikelen nu gaan liggen? Normaal gezien, ja. In Mechelen kan altijd heel veel", lacht Schoofs.