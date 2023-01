Michael Ngadeu laat zich horen over uitblijven van nieuw contract bij Gent

KAA Gent zit financieel in moeilijk vaarwater. Het ziet er naar uit dat enkele sterkhouders geen nieuw contract zullen krijgen.

Michael Ngadeu is één van de sterkhouders van KAA Gent. Zijn contract loopt af, maar hij kreeg nog geen nieuw voorstel van de club. “Zo is het. Alles hangt af van wat Gent doet. Als er geen voorstel komt, dan zal ik mijn carrière elders moeten voortzetten. C'est la vie”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Ngadeu kijkt wel enigszins verbaasd op over de financiële malaise in de Ghelamco Arena. “Die financiële situatie kende ik niet. Ik weet alleen dat het hier de regel is dat er met spelers van een zekere leeftijd wordt gewacht. Geen probleem. Ik ben daar absoluut niet ontgoocheld over. Het kan in hun voordeel zijn. Of niet. Ik kan al elders tekenen.”

Het houdt hem echter wel bezig. “Ik lieg als ik zou zeggen dat ik er nooit aan denk. Dat wel. Maar ik wil me niet opjagen over iets wat ik toch niet kan veranderen. Ik wil ons seizoen ook niet dwarsbomen. Ik denk wel nog een jaar of drie, vier te kunnen voetballen. Als er geen aanbiedingen komen, moet ik misschien wel stoppen?”