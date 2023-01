'Ook Noah Sadiki geniet interesse van buitenlandse club'

Het lijkt wel of heel RSC Anderlecht te koop staat. Ook Noah Sadiki wordt nu genoemd voor een vertrek uit het Lotto Park.

Noah Sadiki iets meer dan een jaar geleden zijn eerste profcontract bij Anderlecht. Dat loopt eind dit seizoen af, maar Anderlecht kan nog een optie lichten voor een extra seizoen.

In Nederland is nu echter te horen dat PSV Eindhoven de 18-jarige Sadiki naar de Eredivisie wil halen. In principe kan dit enkel door het betalen van een transfersom.

Gezien de penibele financiële situatie zou het dus best wel kunnen dat paarswit toehapt en ook dit jeugdig talent laat vertrekken.