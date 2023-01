Bernd Storck gaat bij KV Kortrijk met de grove borstel door de selectie: "Dit is nu eenmaal voetbal"

Bernd Storck is een man de niet met zich laat sollen. Indien je als speler niet in zijn plaatje past dan ga je er onverbiddelijk uit. Tijdens de wekelijkse persconferentie gaf hij uitleg bij de laatste drie verbannelingen.

Benchaib, De Bruyn en Radovanovic waren de eerste slachtoffers van Bernd Storck toen hij bij KV Kortrijk overnam. Nu zijn Kevin Vandendriessche (33) en Dorian Dessoleil (30) ook niet meer gewenst bij de A-ploeg. “Dit is 100 procent mijn beslissing”, aldus Storck. “Het was hard voor Dorian, maar ik moet eerlijk zijn met hem en met iedereen binnen het team. Zijn data waren niet goed voor een speler van zijn niveau. Gisteren heb ik het nieuws tegen Kevin verteld, hij mag op zoek naar een nieuwe club."

Er werd nog een derde naam aan dit lijstje toegevoegd namelijk ide van Marko Ilic. "Ook legde ik Ilic uit dat Vandenberghe drie matchen kreeg om zich verder te bewijzen in het doel. Ilic begrijpt dit blijkbaar niet en duwt nu door voor een transfer. Het is jammer, want we willen hem niet kwijt. Dit is nu eenmaal voetbal.”