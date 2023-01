Het zit er bovenhands op tussen Leandro Trossard en Brighton: "Afgelopen maandag heeft de trainer Leandro voor de hele groep met de grond gelijk gemaakt"

Het zit er bovenhands op tussen Leandro Trossard en Brighton. De beschuldigingen vliegen langs beide kanten elkaar om de oren.

Volgens Brighton heeft Trossard last van 'transferitis' en wil hij de club onder druk zetten om zo snel mogelijk een transfer af te dwingen. Volgens Trossard en zijn entourage speelt Brighton een vuil spelletje om de speler onder druk te zetten om bij te tekenen.

De entourage van Trossard kwam met een statement naar buiten.

"Vóór Leandro vertrok naar het WK in Qatar was het de bedoeling van Brighton om hem te laten bijtekenen", lezen we in een officiële mededeling. Maar beide partijen geraakten er niet uit, ook omdat Leandro heeft aangegeven klaar te zijn voor een volgende stap."

"Na het WK is er dan een woordenwisseling geweest tussen Leandro en een medespeler, om een onbenulligheid. Sedertdien spreekt de trainer niet meer met hem, wat niet bevorderlijk is voor de sfeer en voor zijn prestaties. Tegen Southampton en Arsenal had Leandro nog een basisplaats, maar tegen Everton zat hij op de bank. Hij behoorde ook niet tot de 5 wissels, en dat zonder enige verklaring", luidt het.

Trossard zou ook last hebben van een blessure. Volgens zijn entourage is alles gebeurd in samenspraak met de medische staf. "In de aanloop naar de match tegen Middlesbrough had Leandro al 2 keer aangegeven last te hebben van zijn kuit. Daarom dat hij ook, in samenspraak met de medische staf, de training heeft stopgezet. Maar afgelopen maandag heeft de trainer Leandro voor de hele groep met de grond gelijk gemaakt, waarbij hij aangaf hem niet meer te willen zien. Van een trainer die al 4 weken niet meer rechtstreeks met zijn speler communiceert is dat onbegrijpelijk. De trainer heeft zelf al meermaals aangegeven dat een transfer de meest redelijke oplossing is."

"Daarom is het in het belang van alle partijen dat Brighton DEZE mercato meewerkt aan een potentiële transfer en zich welwillend opstelt."