Kapitein van Standard mag andere oorden opzoeken

Het was al een moeilijk seizoen voor Noé Dussenne en daar komt nog een bijkomend slecht nieuws bij voor de centrale verdediger.

Het contract van Dussenne bij Standard loopt op het einde van het seizoen af. De verdediger heeft te horen gekregen dat zijn aflopend contract niet verlengd gaat worden. Een spijtige zaak voor de 30-jarige centrale verdediger. Daarbij zou Standard hem graag deze winter nog willen verkopen. Zo zouden ze nog iets kunnen verdienen aan hem en tegelijkertijd besparen op de loonkost.

Dussenne kwam in de zomer van 2019 over van Moeskroen. De verdediger knokte zich snel tot basisspeler en schopte het zelfs tot kapitein bij Standard. Hij kwam al 75 keer in actie voor de Luikenaars waarin hij zevenmaal de netten vond.