Mark Van Bommel vertelt zijn mening na de uithaal van Michael Frey

Michael Frey verraste na de bekermatch van woensdag door te stellen dat hij zijn laatste match voor Antwerp gespeeld had.

Frey was vol ongenoegen over de weinige speelkansen die hij kreeg. Hij reageerde hard en zei dat hij niet meer voor The Great Old wilde spelen. Frey zit naar eigen zeggen te vaak op de bank. Van Bommel nam de Zwitser echter gewoon op in zijn wedstrijdselectie van dit weekend.

“Michael is ontevreden. Da’s iedere speler die niet mag spelen”, aldus Van Bommel op zijn persconferentie. “In Genk heeft Michael zijn emotie laten spreken. Maar we komen er samen wel uit.”

“We hebben intussen gepraat en ik ga er niet van uit dat Michael zijn laatste match voor Antwerp heeft gespeeld. Michael heeft hier nog een contract en voor mij hoeft hij zeker niet weg. We lossen het wel op. Zondag spelen we tegen Union en woensdag alweer tegen Oostende. We hebben geen tijd te verliezen en de focus moet nu weer zo snel mogelijk op die wedstrijden.”