Mourinho zet Martinez in zijn hemd: "Ik was de eerste en enige keuze"

Roberto Martinez werd deze week voorgesteld als de nieuwe bondscoach van Portugal.

Ook al hing het in de lucht, toch was de aanstelling van Roberto Martinez als bondscoach van Portugal een verrassing. Zeker omdat hij hoe dan ook niet de eerste keuze was van de Portugese voetbalbond.

Dat was José Mourinho wel. “Ik wil eerst en vooral de voorzitter van de federatie bedanken”, zei The Special One op een persconferentie bij AS Roma. “Wat Fernando Gomes mij vertelde, deed me enorm deugd en maakte me trots. Hij zei dat ik niet enkel de eerste keuze was als de nieuwe bondscoach, maar dat ik ook zijn enige keuze was en dat hij daarom alles zou willen doen om mij terug naar huis te brengen. Het was een eer, maar ik besloot uiteindelijk om er niet op in te gaan. Ik ben hier in Rome, dat is wat telt.”

Roberto Martinez is ondertussen vertrokken naar Saoedi-Arabië om met Cristiano Ronaldo een gesprek te hebben over de nationale ploeg Portugal. Dat beloofde de Spanjaard bij zijn voorstelling door de Portugese voetbalbond.