Peter Vandenbempt zet Rode Duivels op hun plaats in zoektocht naar nieuwe bondscoach

De Belgische voetbalbond is bezig met de zoektocht naar een opvolger voor Roberto Martinez.

Na het WK in Qatar nam Roberto Martinez afscheid van de Rode Duivels. Hij hield het voor bekeken en werd onlangs al voorgesteld als nieuwe bondscoach van Portugal.

Enkele Rode Duivels, met onder meer Lukaku en Alderweireld voorop, lieten al horen dat Thierry Henry de ideale opvolger is van Martinez. Hij zou kunnen verder werken op hetgeen er al is.

Volgens Peter Vandenbempt moeten de Rode Duivels zich daarmee niet moeien. “Het is tijd om wat eieren weg te halen van onder onze jongens. Interlandbreaks hoeven bijvoorbeeld niet per se een familiereünie in te houden. Spelers hoeven ook helemaal niet geraadpleegd te worden bij de keuze van hun nieuwe baas”, klinkt het duidelijk in Het Nieuwsblad.

“De mensen van de Task Force lijken mij mans genoeg. Na hun passage in Qatar hebben de meeste Duivels overigens weinig recht van spreken, mij dunkt. En wie zich niet kan vinden in de keuze, kan met pensioen. Een beetje herstel van de hiërarchie kan echt geen kwaad.”