Sammy Mahdi houdt zich niet in en zegt waar het op staat bij RSC Anderlecht

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is een supporter van RSC Anderlecht in hart en nieren.

De malaise bij paarswit komt ook voor Sammy Mahdi heel hard aan. “Moedeloos, zo voel ik me. Ik heb wat maten die in supportersclubs zitten en die zijn kwaad. Ik snap die frustraties”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

De grootste bron van ergernis is het gebrek aan stabiliteit. “Coucke is een mens van goede wil. Ik vind het ook onterecht dat alle pijlen nu op Vandenhaute worden gericht. Waar ik mij wel aan stoor, is de gebrekkige communicatie met de fans. Anderlecht was een club die zwom in de luxe van jong talent. Er is een soort van gemakzucht in de club geslopen.”

De ploeg zakt niet alleen in de klassering ver weg. “Als alles vanzelf gaat, dan doe je verder op automatische piloot. Brugge, Genk, Gent zijn professioneler gaan werken, waardoor RSCA nu achter de feiten aanloopt. Anderlecht blijft de grootste vijver aan talent hebben, alleen zwemmen die vissen nu veel te snel weg.”