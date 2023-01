KV Oostende stuurt neef van George Weah voor een tweede keer op huurbasis naar New York RB

KV Oostende liet de Amerikaan opnieuw vertrekken naar zijn thuisland.

De transfer van Kyle Duncan (25) naar KV Oostende kan moeilijk geslaagd genoemd worden. De Amerikaanse rechtervleugelverdediger kwam in januari 2022 over van New York Red Bulls.

Voor Oostende speelde Duncan uiteindelijk zeven wedstrijden, waarvan zes in de basis. Maar in april 2022 al speelde Duncan zijn laatste wedstrijd voor Oostende. Vorige zomer stuurde Oostende de Amerikaan al op huurbasis terug naar New York Red Bulls.

Duncan kwam eind 2022 terug naar Oostende, maar vertrekt nu opnieuw naar de VS. New York RB heeft ook een aankoopactie bedongen op de Amerikaan. Duncan is de neef van oud-voetballer en tegenwoordig president van Liberia, George Weah.

Gauthier Ganaye reageerde ook op de transfer. "Kyle heeft kwaliteiten maar op mentaal vlak kon hij hier moeilijk aarden. Daarom was hij zelf vragende partij om terug te keren. We wensen hem alle succes toe."