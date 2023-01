Franck De Bleeckere velt oordeel over drieste ingreep Lepoint:"Geen enkele intentie om de bal te spelen"

Een nieuwe maandag, een nieuwe duiding van Franck De Bleeckere bij een beslissing van de arbitrage het afgelopen weekend.

Deze keer nam het Professional Refereeing Department de drieste ingreep van Christophe Lepoint op de enkel van Canak onder de loep tijdens Seraing-Standard. Scheidsrechter Bram Van Driessche gaf Lepoint slechts een gele kaart voor de ingreep en er kwam geen VAR-interventie.

De Bleeckere geeft nu toe dat het Refereeing Department een rechtstreekse rode kaart verwachtte voor Lepoint omdat hij geenenkele intentie had om de bal te spelen. "Hij maakt de fout langs achter met een gestrekt been en met de studs vooruit en brengt de veiligheid van de Standard-speler in gevaar", klinkt het.

Scheidsrechter Bram Van Driessche lijkt ermee weg te komen maar VAR Jasper Vergoote mag komend weekend geen wedstrijd in 1A fluiten en moet naar 1B.