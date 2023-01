Supporters van KV Oostende verrassen spelers met enkele mindere leuke spandoeken op oefencomplex

Maandagmorgen zorgden supporters van KV Oostende voor een reeks spandoeken aan het oefencomplex op De Schorre.

We need quality, PMG out. Het waren maar enkele van de boodschappen die er in grote letters te lezen stonden op De Schorre.

Schijt aan het beleid, Wake up PMG en Where is the money? waren nog enkele andere boodschappen van de fans.

Het is uitkijken of er nog veel veranderen zal aan de kust. Het team mist de nodige kwaliteit, alleen op enthousiasme kan het niet lukken.